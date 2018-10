Manovra, Salvini: né patrimoniali né prelievi da conti correnti. Mattarella non preoccupato

Francesco Fotia / AGF Matteo Salvini

Il vicepremier Matteo Salvini difende la manovra e assicura che "non ci saranno nè patrimoniali nè prelievi dai conti correnti, non chiederemo fedi nuziali in pegno.. Fa tutto parte della fantasia. Non abbiamo intenzione di prelevare niente dai conti correnti di nessuno", ha detto Salvini intervistato da Radio Radicale.

Rispondendo a una domanda sul pranzo di ieri con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio e altri ministri, il leader della Lega ha smentito le ricostruzioni di stampa: "Non ho visto il presidente della Repubblica preoccupato. Si leggono sui giornali ricostruzioni fantasiose, fantascientifiche e incredibili - ha aggiunto - di cose mai dette e mai ascoltate, ma è il bello della libertà di stampa e di parola che va sempre tutelata. Ieri abbiamo parlato del Consiglio Europeo in cui si discuteranno i temi della sicurezza, della lotta al terrorismo e dell'immigrazione, ed abbiamo parlato anche della situazione economica".

