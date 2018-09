Manovra: Salvini, con Tria ho parlato di revisione del patto di stabilità

(Afp) Matteo Salvini

"La revisione del patto di stabilità? È una delle cose di cui ho parlato con il ministro Tria". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell'interno, conversando con alcuni amministratori locali del viterbese, a margine della sfilata della macchina di Santa Rosa a Viterbo. "Scommetto che voi avete un avanzo di bilancio", ha aggiunto con una battuta. In autunno il governo italiano metterà in campo "riforme economiche che daranno ai signori dello spread e ai cosiddetti mercati le risposte che aspettano" ha detto anche Salvini in una intervista a Deutsche Welle, in cui sottolinea di essere "soddisfatto" dei primi cento giorni dell'esecutivo Conte.

Nella conversazione con la testata tedesca, Salvini ha poi criticato Angela per la sua gestione della crisi migratoria in Germania. Il cancelliere tedesco, afferma, "ha sottostimato il rischio di scontri sociali quando disse che in Germania vi era spazio per centinaia di migliaia di persone", ovvero di rifugiati provenienti dalla Siria. "Ricordo ancora - prosegue - cosa accadde alla viglia di Capodanno a Colonia nel 2015 e altrove" Ma, precisa riferendosi ai fatti di Chemnitz, dove si è scatenata una caccia al migrante in seguito all'omicidio di un tedesco, "la violenza non è mai una soluzione. Violenza chiama violenza, ma il governo tedesco ha sottovalutato il problema per anni, e la crescita di Alternative fuer Deutschland è chiaramente una reazione".

