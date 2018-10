Manovra, Salvini: proposte Ue benvenute ma non si tocca

"Stiamo rispondendo alla Commissione Ue e in termini garbati, dialoganti e costruttivi. Se ci sono proposte sono le benvenute ma è chiaro che la manovra la fa il governo e i capisaldi non si toccano. Non recediamo di un millimetro". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa nella sede del partito a via Bellerio. "No. Le manovre lacrime e sangue spedite via fax da Bruxelles con noi non funzionano.

