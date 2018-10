Manovra: Salvini, 16 mld su reddito e Fornero; nessuna  marcia indietro se spread sale

Sono 16 i miliardi previsti dalla manovra "tra reddito di cittadinanza, aumento delle pensioni di invalidità, quoziente familiare, premio alle famiglie numerose, quindi un contributo alla natalità, e superamento della legge Fornero". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Radio Anch'io. Quindi non ci sono 10 miliardi per il reddito?, gli e' stato chiesto. "Se la matematica non e' un'opinione, se ce ne sono 7-8 per la Fornero, ce ne sono 8 per il reddito", ha aggiunto. E se lo spread continua a salire e arriva a 400 punti "non faremo marcia indietro" ha detto Salvini. "Se tagli le tasse - ha aggiunto - aiuti la crescita, noi puntiamo a un'Italia che non cresce dello zero virgola, ma del due, del due e mezzo".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it