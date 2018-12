Manovra: sì a norma anti bagarini, ci sarà il nome sul biglietto

Dal 31 marzo 2019 i biglietti per concerti che si tengono in impianti con capienza superiore a 5.000 persone "riportano la chiara indicazione del nome e del cognome" di chi li ha acquistati. "L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità del partecipante all'evento, compresi i minorenni". Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio della Camera.

