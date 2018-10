"Il bilancio italiano per il 2019 non è compatibile con gli impegni che esistono nella Ue": lo ha affermato il commissario per il bilancio dell'Ue Gunther Oettinger in un'intervista a Die Spiegel. Oettinger ha inoltre rivelato che la lettera del Commissario economico e finanziario Pierre Moscovici "arriverà a Roma giovedì o venerdì".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it