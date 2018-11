Manovra, Moody's: tensioni con Ue accrescono rischi per Italia

EMMANUEL DUNAND / AFP Moody's (Afp)

Le tensioni tra il governo italiano e la commissione europea "manterranno elevati i costi di finanziamento" del debito e "faranno aumentare i rischi per l'economia". Il giudizio è contenuto in un Report di Moody's che aggiorna il giudizio sui conti pubblici italiani dopo la bocciatura della Legge di Bilancio a Bruxelles. Secondo l'agenzia di rating, è "molto probabile che l'Italia sarà messa sotto la procedura per deficit eccessivo" e che Roma "continuerà ad opporsi a ogni significativo cambiamento della manovra". Anche per questo, rileva il rapporto, a ottobre e' stato deciso il taglio del rating sovrano della Repubblica italiana.

La tensione, affermano ancora gli analisti dell'agenzia, "manterrà probabilmente alti e volatili i costi di finanziamento dell'Italia, ponendo ulteriori rischi al ribasso per l'economia che ha già iniziato a rallentare nei primi nove mesi di quest'anno". E "la continua incertezza, assieme al livello relativamente alto dei tassi di interesse, potrebbe deprimere ancor di più la crescita nel quarto trimestre 2018 e nel 2019".

