Manovra, Kurz: troppo debito mette in pericolo tutta Ue

"Difendo in modo chiaro i criteri di Maastricht: devono valere per tutti". Lo ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, rispondendo a una domanda sulla manovra dell'Italia.

"I criteri di Maastricht garantiscono stabilità e evitano l'eccessivo indebitamento degli Stati membri che potrebbe diventare un pericolo per quei paesi ma anche per tutta l'Europa", ha spiegato Kurz al suo arrivo al Consiglio europeo. Il cancelliere austriaco ha criticato il fatto che in passato siano state fatte "eccezioni" per gli Stati membri piu' grandi.

