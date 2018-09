Manovra: Bitonci, taglio Irpef dal 2020 con 3 aliquote

"Inizialmente pensavamo a una riduzione di un punto percentuale dell'aliquota Irpef piu' bassa ma poi si opterà per una rimodulazione a partire dal 2020 con tre aliquote". Lo riferisce all'AGI il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, che fa parte del gruppo ristretto della Lega incaricato di mettere a punto il pacchetto fiscale per la manovra.

"La rimodulazione Irpef, con vantaggi per tutti i contribuenti - spiega Bitonci - sarà accompagnata da un riordino delle tax expenditure perchè ci sono 300 voci tra agevolazioni, deduzioni e detrazioni, e alcune ormai sono anti storiche".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it