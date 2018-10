Manovra, Tria a Ue: consapevoli di non essere in linea ma vogliamo dialogo leale

Foto: Francesco Fotia / AGF Giovanni Tria

"Il Governo italiano è cosciente di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme applicative del Patto di Stabilità e crescita": lo ha scritto il ministro dell'Economia Giovanni Tria nella lettera di risposta alla Commissione Europea sulla manovra in cui ha parlato di "decisione difficile ma necessaria". Tria ha spiegato che, "pur nella differenza delle rispettive valutazioni", il governo "continuerà ad avere con l'Ue un dialogo costruttivo e leale" e si impegna a "ridurre il saldo strutturale verso l'obiettivo di medio termine a partire dal 2022".

