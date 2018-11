(Afp) Montecitorio

Sono circa mille gli emendamenti alla manovra dichiarati inammissibili dalla commissione Bilancio della Camera. Di questi, 640 sono stati bloccati per problemi di copertura e 374 per estraneità di materia. Su 3.626 proposte di modifica presentate, circa 700 dovrebbero essere quelle che saranno segnalate dai gruppi. Il termine per le segnalazioni scade domani.

