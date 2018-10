Manovra: fonti Eliseo, non daremo lezioni all' Italia al Consiglio Ue

La Francia "non darà lezioni" all'Italia sui conti pubblici durante il Consiglio europeo di domani e giovedì. Lo ha detto una fonte dell'Eliseo in vista della riunione dei capi di Stato e di governo. "Non ci metteremo a spiegare la virtù di bilancio ai nostri partner, visto che siamo stati 10 anni in procedura per deficit eccessivo", ha spiegato la fonte. Ieri il premier olandese, Mark Rutte, ha fatto sapere di avere intenzione di sollevare la questione della manovra dell'Italia durante l'Eurosummit che si terrà giovedì. In mattinata fonti Ue hanno precisato che la questione non sarà all'ordine del giorno dell'Eurosummit.

