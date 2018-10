Manovra: Dombrovskis, Italia sia responsabile, tenga tassi bassi

"Visto che l'Italia ha il secondo debito in Europa dopo la Grecia e il costo più alto del servizio del debito dell'Unione europea, è importante che porti avanti delle politiche fiscali responsabili mantenendo i tassi di interesse a dei livelli accettabili". Lo dice il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis al termine della riunione dell'Ecofin. "Noi come Commissione abbiamo sottolineato varie volte che visto che l'Italia ha il secondo debito in Europa dopo la Grecia e il costo più alto del servizio del debito dell'Unione europea - ha aggiunto - è importante che l'Italia porti avanti delle politiche fiscali responsabili mantenendo i tassi di interesse a dei livelli accettabili".

