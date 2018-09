Manovra, Di Maio: non abbiamo intenzione di andare a scontro con Ue

Pierpaolo Scavuzzo/Agf Luigi Di Maio

Il vicepremier, Luigi Di Maio, assicura che il governo non cerca lo scontro con l'Europa sulla manovra: "Abbiamo di fronte giorni importanti di interlocuzione con la Commissione Europea: noi non vogliamo andare allo scontro", ha detto di Maio parlando al summit sul 5G organizzato da Huawei. "Considero - ha aggiunto Di Maio - l'intervento di Moscovici interlocutorio. Le preoccupazioni sono legittime ma il governo si è impegnato a tenere il 2,4% per tre anni e vi posso assicurare che ripagheremo il debito e il debito scenderà".

