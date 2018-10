Reddito di cittadinanza, Di Maio: "Andrà a chi è residente in Italia da almeno 10 anni"

Ravaglifoto Luigi Di Maio

"Sarebbe l'ideale usare la tessera sanitaria con cip" per l'erogazione del reddito di cittadinanza "ma nel frattempo sarà messa su una carta elettronica". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione della trasmissione 'Quarta Repubblica' su Rete 4. L'importo accreditato sarà "da spendere negli esercizi commerciali in Italia per far crescere l'economia, bisogna limitare al massimo le spese fuori dall'Italia. Avremo un gettito Iva e di Pil superiore alle aspettative". Il reddito di cittadinanza, ha poi aggiunto il vicepremier Cinquestelle, "sarà erogato a chi è residente da almeno 10 anni nei confini italiani".

