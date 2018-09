Manovra, Di Maio: "Una nota al Def coraggiosa oppure M5s non la vota"

(Agf) Luigi Di Maio

Il vicepremier 5 stelle Luigi Di Maio minaccia di non votare l'aggiornamento del Def se non conterrà le misure richieste dal Movimento. "La nota al Def deve essere votata dal Cdm e dal Parlamento. Una nota al Def non coraggiosa e senza reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100 Fornero, risarcimento dei truffati dalle banche non avrà i voti del M5s", ha detto Di Maio, secondo quanto si apprende, alla riunione con i ministri M5s.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it