Manovra: riunione Conte-Tria a Palazzo Chigi

Riunione a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Secondo quanto si apprende, al centro del colloquio il testo della manovra approvata dal Consiglio dei ministri e non ancora trasmessa alle Camere dopo la bocciatura della Commissione europea. Non è escluso che l'incontro posso servire per affrontare anche il tema banche alla luce delle ultime dichiarazioni dei rappresentanti del governo.

