Manovra: Conte, condono? Noi le chiamiamo definizioni agevolate

(Agf) Giuseppe Conte

Condono? "Noi le chiamiamo definizioni agevolate. Voi chiamatela come volete, le scelte lessicali sono libere", "lei domani scriva quello che vuole". Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa, a proposito delle norme sulla pace fiscale. In serata i partiti di governo hanno trovato l'accordo sulla pace fiscale e la quota 100 per le pensioni.

