Manovra: stallo in commissione, emendamenti governo domani sera

JOHN THYS / AFP

Giovanni Tria

Slitterà probabilmente a mercoledì l'arrivo della manovra nell'aula di Montecitorio. Il governo ha comunicato che presenterà il suo pacchetto di modifiche al decreto non più domani mattina alle 9 ma domani alle 19. Per questo la commissione si è convocata per domenica alle 14, per esaminare gli emendamenti del governo e le circa 500 proposte di modifica presentate dai gruppi. La seduta di domani, quindi, non si terrà.

