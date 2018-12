GEOFF ROBINS / AFP G7 - Jean-Claude Juncker - Giuseppe Conte (Afp)

Il collegio dei commissari ha dato il suo via libera all'accordo raggiunto dalla Commissione con il governo italiano sulla manovra. Lo si apprende a Bruxelles, da fonti a conoscenza della discussione tra i commissari. La Commissione ha dunque deciso di non avviare la procedura per deficit eccessivo legata al debito nei confronti dell'Italia.

