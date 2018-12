Manovra: aumentano fondi per università e borse di studio

(Afp) Parlamento italiano

Per il 2019 aumenta di 40 milioni di euro il fondo per il finanziamento delle Università. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio. Con un'altra misura si aumenta anche di 10 milioni il fondo per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca. Il fondo per la concessione di borso di studio viene infine aumentato di 10 milioni di euro, sempre per il 2019, "al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio".

