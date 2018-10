Manovra: Di Maio, nel 2019 Deficit/Pil a 2,4% e poi proveremo ad abbassarlo

l rapporto deficit/Pil resta al 2,4% "sicuramente per il 2019", "per il "2020 e il 2021 stiamo vedendo di accelerare l'abbassamento del rapporto con un intervento massiccio di tagli agli sprechi, di previsione della crescita più alta e di valorizzazione degli investimenti": lo ha precisato il vicepremier Luigi Di Maio incontrando i cronisti a Montecitorio. Nella manovra, ha aggiunto, "deve restare tutto quello che abbiamo promesso agli italiani. Altrimenti non ha senso andare avanti".

