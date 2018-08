Lo spread apre stabile a quota 250

Lo spread tra il rendimento dei Btp e degli equivalenti Bund apre stabile a 250 punti, dopo essere sbalzato venerdì scorso sopra i 270 punti. Il tasso dei decennali, che venerdì era tornato sopra il 3%, si attesta al 2,911%. Il differenziale tra il Bonos spagnolo e il Bund è sopra quota 102, per un tasso dell'1,441%. Apertura con segno positivo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib segna +0,08% a 21.603,7 punti. All Share +0,08%.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it