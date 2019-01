La Jacuzzi passa al fondo di Andrea Bonomi

Investindustrial - il fondo di investimento di Andrea Bonomi, fondatore del gruppo Bonomi Bolchini - ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Jupiter Holding I Corp., proprietaria di diversi marchi di spa e prodotti per il bagno e per il benessere, fra i quali Jacuzzi. A vendere sono stati alcuni fondi di investimento affiliati ad Apollo Global Management, Llc, Ares Management Corporation e Clearlake Capital Group, L.P.. Investindustrial ha invitato Nottingham Spirk Design Associates a diventare partner per l’innovazione e per il design di prodotto e a co-investire nella Società in qualità di azionista di minoranza.

I termini dell’accordo non sono stati divulgati. La transazione è soggetta all’approvazione delle autorità di vigilanza ed è previsto che si chiuda nel primo trimestre del 2019. Jacuzzi Brands è un produttore globale di spa di alta gamma, swim spa, vasche idromassaggio, vasche da bagno, saune, bagni turchi, docce emozionali e prodotti e accessori da bagno correlati. La Società opera attraverso diversi marchi fra cui Jacuzzi, Sundance, Dimension One Spas, Hydropool, ThermoSpas e BathWraps. Il brand principale dell’azienda, Jacuzzi, è il più conosciuto al mondo nel settore delle spa e dell’idroterapia.

Jacuzzi Brands, fondata nel 1956 da una famiglia italiana, è leader indiscussa nel mercato europeo delle spa e co-leader in quello americano. La società ha registrato un fatturato di circa 500 milioni di dollari nel 2018, opera attraverso 8 stabilimenti distribuiti in Nord America, Europa e Sud America con oltre 100.000 mq di superficie manifatturiera. La principale sede produttiva europea si trova a Valvasone in provincia di Pordenone, nel Nordest dell’Italia.

