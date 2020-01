Tra Italia e Cina viaggia un interscambio commerciale di 44 miliardi

Afp Cosco

Nel 2018 l'interscambio commerciale tra Italia e Cina ha sfiorato i 45 miliardi di euro a 43,9 miliardi. In base ai dati Eurostat, l'Italia si conferma il quarto fornitore della Cina tra i Paesi europei, con esportazioni pari a 13,2 miliardi (-2,4%); un dato che, nonostante i risultati positivi riscontrati negli altri principali settori, risente della flessione di un miliardo (768 milioni -57,6%) nell'automotive.

L'Italia (30,7 miliardi +8,1%) si posiziona al quarto posto anche tra i clienti europei della Cina. L'incremento delle importazioni ha avuto un impatto determinante sull'aumento sia dell'interscambio che del deficit commerciale. La crescita delle importazioni italiane (+2,3 miliardi) riguarda principalmente il settore materiali e apparecchiature elettriche (+1,2 miliardi) e, più nello specifico, l'importazione di apparecchiature telefoniche.

Tra gennaio e settembre 2019 invece l'export italiano verso la Cina si è attestato a 9,4 miliardi di euro (in calo rispetto ai 9,6 miliardi dello stesso periodo del 2018) mentre l'import è ammontato a 24,2 miliardi (in aumento rispetto ai 22,9 miliardi dello stesso periodo del 2018).

Le imprese italiane residenti nel Paese del Dragone, spiega l'Ice, sono 1.700, con oltre 150.000 addetti, e generano un fatturato di circa 22 miliardi di euro ed hanno una presenza significativa nella meccanica e nel tessile. I settori di principale interesse riguardano non solo le tradizionali eccellenze del Made in Italy come la moda, l'agroalimentare e la meccanica strumentale, ma anche l'ambiente e l'energia sostenibile, l'urbanizzazione sostenibile e le smartcities, le infrastrutture e i trasporti e le tecnologie spaziali.

Il Pil cinese da anni sta sperimentando una crescita significativa, seppur nel 2018 c'è stato un rallentamento al 6,6% dal 6,8% del 2017, segnando il tasso annuale di crescita più basso degli ultimi anni. Nei primi due mesi del 2019, secondo quanto riportato dal National Bureau of Statistic (Nbs), l'economia cinese è rimasta generalmente stabile per quanto riguarda i principali indicatori economici. Secondo le previsioni del Fmi il Pil cinese nel 2019 dovrebbe frenare ulteriormente al 6,2%. Le incertezze riguardano la 'guerra commerciale' con gli Stati Uniti.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it