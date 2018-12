Istat: produzione costruzioni -1,6% a ottobre; -0,5% su anno

Dopo la crescita registrata a settembre, a ottobre 2018 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca dell’1,6% rispetto al mese precedente. Lo rileva l'Istat. Su base annua, a ottobre 2018 l’indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 23 contro i 22 di ottobre 2017) diminuisce dello 0,5%, mentre l’indice grezzo aumenta del 3,0%. Nel trimestre agosto-ottobre la produzione nelle costruzioni mostra una flessione dello 0,3% rispetto al trimestre maggio-luglio. Nella media dei primi dieci mesi del 2018, si osserva rispetto all’anno precedente un incremento tendenziale dell’1,2% per l’indice corretto per gli effetti di calendario e del 1,8% per l’indice grezzo.

