Istat, pressione fiscale salita al 38%; dificit/Pil al 4,1% 

Sale al 38% la pressione fiscale, in aumento di 0,3 punti percentuali nel primo trimestre rispetto al primo trimestre 2018. Lo rileva l'Istat che fissa anche l'incidenza del deficit sul Pil in discesa al 4,1% (contro il 4,2% dello stesso trimestre del 2018), in corrispondenza di una dinamica delle uscite di poco inferiore a quella delle entrate (con incrementi rispettivamente dell’1,4 e dell’1,6%).

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.