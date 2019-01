Istat: Inflazione in brusca frenata a dicembre

Brusca frenata dell'inflazione a dicembre: secondo le stime preliminari dell'Istat, i prezzi al consumo sono diminuiti dello 0,1% rispetto al mese precedente, segnando una variazione tendenziale di +1,1%, decisamente più bassa rispetto al +1,6% di novembre. Nell'intero 2018 l'inflazione ha segnato un aumento dell’1,2%, in flessione rispetto al +1,3% dell'anno precedente. L'Istat spiega che il dato di dicembre "conferma un quadro di oscillazioni dell’inflazione largamente condizionato dall’andamento dei prezzi dei beni energetici". Sono infatti gli Energetici non regolamentati (combustibili per l’abitazione e carburanti) a determinare per lo più la frenata della crescita dei prezzi al consumo. Analogamente, in media annua, quasi metà dell’inflazione del 2018 è dovuta ai beni energetici nel loro complesso, al netto dei quali i prezzi al consumo sono aumentati dell’1,0% nel 2017 e dello 0,7% nel 2018.

