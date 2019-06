Istat: ogni famiglia spende in media 2.571 euro al mese

Ogni famiglia spende in media 2.571 euro al mese. Lo rivela uno studio dell'Istat da cui emerge che il dato del 2018 è sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente. La metà delle famiglie spende più di 2.153 euro al mese. Restano ampi i divari territoriali: il differenziale maggiore è tra Nord Ovest e Isole, con circa 800 euro di differenza nella spesa complessiva. Ampie anche le differenze per fasce sociali: il rapporto fra spesa delle famiglie più abbienti rispetto a quelle più povere è pari a 5,1, vale a dire che le prime spendono 5 volte più delle altre.

