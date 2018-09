Come si chiameranno i nuovi iPhone (e quanto costeranno)

Anche il terzo iPhone ha un nome. Non c'è ancora l'ufficialità: quella arriverà il 12 settembre, data fissata per la presentazione dei nuovi smartphone. Ma le indiscrezioni dicono che il dispositivo più economico dovrebbe chiamarsi “XC”. L'indiscrezione arriva da alcune slide, circolate sul social network cinese Weibo e riprese da 9to5Mac. Apparterrebbero ad rivenditori della Mela nel Paese asiatico.

I nomi dei tre iPhone

Con l'iPhone XC si completa la gamma dei nomi attesi per i tre dispositivi. E, grazie alle immagini rimbalzate dalla Cina ci sono anche indizi sui possibili prezzi di lancio. XC dovrebbe avere un display Lcd da 6,1 pollici e un cartellino che parte da 699 dollari. Non pochi. Come previsto, quindi, l'idea di “low-cost” va parametrata agli standard di Apple e ai prezzi dei due fratelli. L'iPhone Oled da 5,8 pollici (la stessa dimensione del X) dovrebbe chiamarsi XS e partire da 900 dollari. Quello extra-large, con Oled da 6,5 pollici, dovrebbe partire da 1000 dollari. Dalle slide di Weibo, però, emerge una novità: il maggiore dei tre smartphone non si chiamerebbe XS Max (come ipotizzato in precedenza) ma XS Plus. Su questo punto, però, le voci sono contrastanti.

Prezzi (stimati) in euro

Altre novità sono poi arrivate da Ben Geskin, specializzato in “leak” di nuovi dispositivi. Su Twitter ha diffuso alcune immagini dell'iPhone più economico. Previsioni sul design rispettate. Anche nelle colorazioni più sbarazzine: accanto a nero e bianco dovrebbe esserci il bordeaux. E confermata anche la presenza di una doppia scheda. L'incognita, in questo caso, riguarda i mercati dove la soluzione dual sim sarà presente. Difficile che lo sia ovunque. Geskin ha poi stimato il costo degli iPhone in euro: XC a partire da 799 euro. XS da 1029 euro (meno del previsto e al di sotto del costo del X) e XS Max (o Plus) da 1149 euro, fino ai 1479 delle versione da 521 GB.

iPhone Xc (6.1” LCD) clones/dummy models in new colors. pic.twitter.com/RybRhE7XSO — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 6 settembre 2018

