In giro ci sono 900 milioni di vecchi iPhone funzionanti. La metà dei venduti

Oltre la metà di tutti gli iPhone venduti da 10 anni questa parte, circa 900 milioni di dispositivi, sono ancora in circolazione. Lo mette in luce il Financial Times, citando quanto ha rivelato Apple ieri sera, insieme ai dati di bilancio.

Questo dato si presta a una doppia lettura. Secondo Apple si tratta di un fattore positivo, poiché significa che 900 milioni di utenti continuano a comprare app e accessori e a pagare abbonamenti. Tuttavia questa cifra può anche essere vista negativamente, perché significa che i possessori di un vecchio iPhone si accontentano di quello che il loro smartphone garantisce e non vogliono cambiarlo.

L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook ha ammesso che i clienti Apple hanno rallentato l'acquisto di nuovi smartphone rispetto al passato e che questo ha contribuito a far calare del 5% le vendite del gruppo nel quarto trimestre, quello che coincide con gli acquisti natalizi.



"Progettiamo i nostri prodotti perché durino il più a lungo possibile", ha detto Cook in una conference call con gli analisti ieri sera. Ciò, ha aggiunto, contribuisce a mantenere l'alto livello di soddisfazione e di fedeltà dei clienti di Apple, anche se sta rendendo più difficile per l'azienda centrare i suoi obiettivi trimestrali. "Il nostro ciclo medio si è esteso, non c'è dubbio", ha ammesso Cook. "Dove finiremo in futuro, non lo so, ma sono convinto che realizzare un prodotto eccezionale e di alta qualità sia la cosa migliore per il cliente".

