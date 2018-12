Inps: in 10 mesi le assunzioni sono cresciute del 5,7%

Le assunzioni dei datori di lavoro privati nel periodo gennaio-ottobre 2018 sono state 6.358.000, in aumento del 5,7% (+344.000) rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo riferisce l'Inps nell'Osservatorio sul precariato. In crescita risultano tutte le componenti: contratti a tempo indeterminato +4,9%, contratti a tempo determinato +5,3%, contratti di apprendistato +11,9%, contratti stagionali +6,0%, contratti in somministrazione +5,2% e contratti intermittenti +7,4%.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it