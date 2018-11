Inflazione: Istat conferma stime, a ottobre +1,6% annuo

A ottobre, l'inflazione ha fatto registrare una variazione nulla rispetto al mese precedente e un aumento dell’1,6% su base annua (era +1,4% settembre). Lo comunica l'Istat confermando la stima preliminare. L’inflazione acquisita per il 2018 è +1,2% per l’indice generale e +0,7% per la componente di fondo. Nel dettaglio, a ottobre, la leggera ripresa dell’inflazione si deve principalmente all’impennata dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +5,6% di settembre a +10,7%) e all’accelerazione dei prezzi dei Servizi vari (da +0,5% a +2,3%), in parte mitigate dal rallentamento dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (che passano da +2,4% a +0,8%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,5% a +1,8%).

