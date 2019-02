Dicembre nero per l'industria: produzione in calo del 5,5%

Afp Lavori per il Tap in Albania

Dicembre negativo per l'industria: l’indice destagionalizzato della produzione è diminuito dello 0,8% rispetto a novembre. Lo rileva l'Istat aggiungendo che, corretto per gli effetti di calendario, l’indice è diminuito in termini tendenziali del 5,5% (i giorni lavorativi sono stati 19 contro i 18 di dicembre 2017). Si tratta della diminuzione tendenziale più accentuata dal dicembre del 2012. Nella media del 2018 la produzione è cresciuta dello 0,8% rispetto all’anno precedente. I, settore auto fa segnare una flessione tendenziale del 16,6%

