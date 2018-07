Industria: Istat, la produzione torna a crescere,  +0,7% a maggio

La produzione industriale torna a crescere a maggio dopo la battuta d'arresto congiunturale rilevata ad aprile. L'indice destagionalizzato calcolato dall'Istat sale dello 0,7% rispetto al mese precedente. Nella media del trimestre marzo-maggio la produzione diminuisce invece dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Corretto per gli effetti di calendario, l'indice aumenta in termini tendenziali del 2,1% (i giorni lavorativi sono stati 22 come a maggio 2017). Nella media dei primi cinque mesi la produzione cresce del 2,8% su base annua.

