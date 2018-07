Incidenti lavoro, Inail: 469 morti nel primo semestre

Vittorio La Verde/Agf Inail

Sono 469 i morti sul lavoro nei primi sei mesi di quest'anno, quattro in meno rispetto alle 473 dello stesso periodo del 2017 (-0,8%). Lo comunica l'Inail sottolineando. I dati rilevati al 30 giugno hanno evidenziato, a livello nazionale, una diminuzione dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 337 a 331, mentre quelli occorsi in itinere, ovvero nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, sono aumentati di due unità (da 136 a 138).

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it