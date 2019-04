Incidenti lavoro: 641.000 vittime nel 2018, +10% morti

Nel 2018 sono stati circa 641.000 i lavoratori (il 3,8% degli assicurati Inail) che hanno subito un incidente sul lavoro e il numero di quelli con esito mortale è aumentato del 10,1%. Lo rileva l’Osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro che, in occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile, promossa dall’Ilo, ha analizzato gli open data Inail in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Secondo l'analisi, l’84,6% degli incidenti sono avvenuti durante l’attività lavorativa, mentre il 15,4% nel tragitto casa-lavoro, facendo registrare un aumento delle denunce di infortunio dello 0,9% rispetto al 2017. Ma l’aumento più significativo è quello che riguarda gli incidenti con esito mortale (+10,1%), soprattutto quando si utilizzano mezzi di trasporto per lavorare

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.