Quanto costano le case in Italia

Un'abitazione in Italia costa mediamente 162 mila euro, ossia con un valore di 1.385 euro al mq, con una superficie - calcolata come rapporto tra superficie complessiva e numero di unità abitative totali - di circa 117 mq.

Sono alcuni dei dati contenuti nella settima edizione di Gli Immobili in Italia, la pubblicazione biennale che fotografa il patrimonio immobiliare italiano realizzata dall'Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia in collaborazione con il partner tecnologico Sogei.

I dati sono riferiti al 2016, e riflettono una diminuzione dell'1,8% rispetto al 2015. Le case più care si trovano a Roma, dove il valore medio è di circa 323 mila euro (3.150 euro al mq), superando i 740 mila euro nelle zone centrali più pregiate. A Milano invece il valore medio è di 261 mila euro, ossia 2.960 euro al mq. Invece a Napoli, scende a 239 mila euro (2.353 euro al mq).

Con una superficie media per abitazione di 88 m2 e un valore medio di 261 mila euro (2.960 /m2). Infine, a Napoli si evidenzia un valore complessivo delle abitazioni di circa 104,5 miliardi di euro. La superficie media di un'abitazione è 102 m2 e il valore medio 239 mila euro (2.353 /m2).

I prezzi sono calati, ma in misura differente: cali superiori al 3% si sono registrati nel Lazio, in Liguria e nelle Marche, in Toscana i valori perdono il 2,9% mentre per Veneto e Abruzzo la flessione è del 2,5%.

Sotto il 2% il calo nelle restanti regioni. Fanno eccezione solo la Lombardia, in cui il valore delle case e' rimasto stabile, e il Trentino-Alto Adige, unica regione a segnare un aumento del valore medio, +0,8%.

Quanto invece alla superficie media di un'abitazione in Italia, le Regioni con abitazioni mediamente più grandi sono l'Umbria, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto dove la superficie media e' superiore a 130 m2. Le abitazioni di dimensioni mediamente piu' ridotte, sotto 100 m2, si riscontrano in Valle d'Aosta e Liguria. A Roma la superficie media e' di 103 mq.

