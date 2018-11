Auto: immatricolazioni in calo del 7,4% a ottobre in Italia, flessione di Fca

Mercato dell'auto in flessione a ottobre in Italia: la Motorizzazione ha immatricolato 146.655 autovetture, con un calo del 7,42% rispetto a ottobre 2017, quando ne furono immatricolate 158.417. A settembre 2018 c'era già stato un calo del 25.17% rispetto a un anno prima. Nel periodo gennaio-ottobre 2018, la Motorizzazione ha in totale immatricolato 1.638.364 auto, con una variazione di -3,21% rispetto al periodo gennaio-ottobre 2017, durante il quale ne furono immatricolate 1.692.767. Le immatricolazioni di Fca in Italia sono state 34.315 a ottobre, il 16,8% in meno rispetto a ottobre 2017 con la quota che è scesa dal 26,04% al 23,4%. Nei primi dieci mesi, Fca ha venduto 432.411 auto, l'11% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017 (486.271 immatricolazioni). La quota dei 10 mesi è pari al 26,4% (nello stesso periodo del 2017 era al 28,7%)

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it