Ilva, sindacati: trattativa finita, o accordo o fallimento

Foto: Armando Dadi / AGF Francesca Re David

Prima di sedersi al tavolo del ministero dello Sviluppo sull'Ilva, i sindacati avvertono il governo che non accetteranno la perdita di posti di lavoro e che bisogna decidere perché i tempi della trattativa sono finiti. "Oggi il tavolo è convocato sui temi dell'occupazione e noi ci aspettiamo quello che abbiamo detto dal primo momento: non è pensabile che a conclusione della trattativa sull'Ilva ci sia anche un solo licenziamento", ha detto la segretaria generale della Fiom Francesca Re David. "O ci sarà l'accordo al Ministero dello Sviluppo Economico sull'Ilva o ci sarà il fallimento: Arcelor Mittal deve sapere che non ci sono scorciatoie", ha affermato il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it