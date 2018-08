Ilva: sindacati, Di Maio ci convochi subito o pronti a sciopero

I sindacati metalmeccanici Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Usb hanno scritto al premier Conte e al ministro Di Maio chiedendo un incontro urgente per la crisi Ilva. I sindacati fanno riferimento alla strategicità del settore siderurgico e alle prossime scadenze: l'esaurirsi della liquidità per Ilva e il termine della proroga al 15 settembre dei commissari straordinari. I sindacati paventano scioperi se la convocazione da Palazzo Chigi non giungerà a breve vista anche la rilevanza occupazionale di Ilva.

