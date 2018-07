Ilva: oggi vertice al Mise, il sindaco di Taranto Melucci non parteciperà

Sull'Ilva è rottura tra il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, del Pd, e il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio. Il sindaco, infatti, non parteciperà questa mattina al vertice convocato al Mise per illustrare le nuove proposte messe a punto da Arcelor Mittal. Oltre al sindaco di Taranto, saranno assenti anche i sindaci di Crispiano, Massafra, Statte e Montemesola che nella provincia di Taranto costituiscono l'area di crisi ambientale. Al vertice sarà invece presente il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, invitato da Di Maio insieme ai governatori di Lombardia, Liguria e Piemonte.

Sull'Ilva, però, il governatore pugliese e il sindaco di Taranto non hanno piu' da tempo le stesse posizioni. Il governatore, infatti, non esclude del tutto l'ipotesi della chiusura dell'Ilva e dice, anzi, che qualora il Governo dovesse pensarci, la Regione Puglia sarebbe in grado di presentare delle alternative economiche per Taranto. Il sindaco, invece, boccia come velleitario ogni discorso di chiusura dell'acciaieria e insiste per la bonifica ambientale, il rilancio industriale e la tutela del lavoro.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it