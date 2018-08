Ilva: martedì 11 settembre sciopero in tutti gli stabilimenti

Sciopero in tutti gli stabilimenti dell'Ilva e presidio sotto il Mise l'11 settembre. Lo annunciano i sindacati in una lettera inviata al premier Giuseppe Conte e al ministro dello Sviluppo economico Luigi Di maio. "Dal 6 agosto attendiamo notizie per la ripresa del negoziato e la valutazione di legittimità da parte del ministero della gara per l'aggiudicazione del gruppo Ilva", scrivono Marco Bentivogli (Fim Cisl), Francesca Re David (Fiom Cgil), Rocco Palombella (Uilm Uil) e Sergio Bellavita (Usb). "Lunedì 27 agosto abbiamo sollecitato unitariamente il governo a convocare tutte le parti e a oggi non abbiamo ancora avuto risposta", considerando che il 15 settembre scade l'amministrazione straordinaria e le risorse finanziarie "sono quasi esaurite". Da qui l'annuncio della mobilitazione generale di tutto il gruppo con scioperi negli stabilimenti.​

