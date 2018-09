Ilva: intesa sulle 10.700 assunzioni, verso un accordo a fine mattinata

ArcelorMittal ha accolto la richiesta dei sindacati, appoggiata dal ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio, di garantire all'Ilva 10.700 assunzioni subito. E' quanto riferiscono fonti sindacali. Questo era l'ultimo scoglio per giungere a un accordo, che dovrebbe arrivare a fine mattinata. La trattativa tra sindacati, azienda e governo sull'Ilva e' andata avanti tutta la notte con diverse interruzioni. Intorno alle 5 la riunione si e' aggiornata e riprendera' per le 13/13.30 di oggi per poter dare il tempo ai sindacati di verificare il testo integrato.

