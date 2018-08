Ilva: Di Maio, se azienda interessata potremmo revocare gara

"Se oggi, dopo 2 anni e 8 mesi, esistessero aziende che volessero partecipare alla gara (per l'aggiudicazione di Ilva, ndr.) noi potremmo revocare questa procedura per motivi di opportunità". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa per illustrare il parere dell'Avvocatura dello Stato sulla procedura di aggiudicazione dell'Ilva. "Oggi - ha proseguito il ministro - non abbiamo aziende che vogliono partecipare, ma se esistesse anche solo una azienda ci sarebbe motivo per revocare la gara".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it