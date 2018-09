Ilva: Di Maio,con l'accordo non si annulla la gara

"L'accordo raggiunto tra ArcelorMittal e sindacati fa sì che cada l'interesse pubblico necessario per annullare la gara vinta da ArcelorMittal per l'acquisizione di Ilva". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, spiegando che "si è cercato di raggiungere il miglior risultato possibile nelle peggiori condizioni possibili. Adesso aspettiamo la firma ma mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco". Il vicepremier ha poi rivelato che ai lavoratori che saranno riassunti non sarà applicato il Jobs act: "Aspettiamo la firma ma da quello che si è ottenuto al tavolo stanotte possiamo già dire non ci sarà il Jobs act nell'azienda, i lavoratori saranno assunti con l'articolo 18. Ci saranno 10.700 assunzioni e non ci saranno esuberi. Tutti riceveranno una proposta di lavoro da Am".

