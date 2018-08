Ilva, Di Maio: esiste un piano B; aspettiamo pare Avvocatura Stato

Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, afferma di aver un piano B per l'Ilva ne caso si dovesse annullare la gara. Cosa fare con l'Ilva "ce lo dirà l'avvocatura dello Stato: se la legge mi dice che devo ritirare la gara, affronteremo anche questa vicenda", ha detto Di Maio a "In Onda" su La7. C'è un piano B?, gli è stato chiesto. "Sì ma non ve lo dico" ha risposto.

