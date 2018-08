Ilva: Di Maio convoca il 5 settembre il tavolo al Mise

E' previsto per il 5 settembre alle ore 14 al ministero dello Sviluppo economico il tavolo sull'Ilva. A partecipare all'incontro saranno oltre ai sindacati, la società AmInvestco, il ministro Luigi Di Maio e i commissari straordinari di Ilva. Poco prima i sindacati, in una lettera a Conte e Di Maio, avevano minacciato lo sciopero in tutti gli stabilimenti dell'Ilva e un presidio sotto il Mise l'11 settembre.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it