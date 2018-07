Ilva: ArcelorMittal a Di Maio, noi sempre corretti e trasparenti

ArcelorMittal replica al vicepremier Di Maio sulla procedura di vendita dell'Ilva e annuncia che nei prossimi giorni presenterà una proposta migliorativa. "In questi quattro anni - dice l'azienda - abbiamo partecipato con correttezza, impegno e dedizione alla gara d'appalto per Ilva, gestita dai suoi commissari sotto la supervisione del Governo Italiano. All'interno di questo processo, la nostra azienda ha ottemperato in maniera chiara e trasparente a tutti i passaggi necessari, come richiesto dalle leggi italiana ed europea, per firmare il contratto vincolante per l'acquisizione di Ilva". L'azienda inoltre annuncia che "nei prossimi giorni presenterà una proposta migliorativa costruita su solide fondamenta. Abbiamo quindi lavorato per incrementare il piano ambientale e quello occupazionale, che migliorerà gli impegni originari e rafforzerà le prestazioni ambientali di Ilva e il suo sostegno alle comunità locali. Una volta raggiunto un accordo sulla base di tale progetto, siamo fiduciosi che tutte le parti, compresi i sindacati, ne rimarranno soddisfatte e saranno pronte a concludere in tempi rapidi l’accordo".

