Ecco chi sono i leader online nel banking e nelle telecomunicazioni

A pochi mesi dalla serata evento dello scorso dicembre, torna l’appuntamento con i-Leader, il tool sviluppato da Doing in collaborazione con AGI e Reputation Institute per misurare la leadership online.

Questa volta i-Leader ha analizzato i due settori maggiormente coinvolti oggi nella digital transformation - Banking e Telecomunicazioni.

Spiega Marco Massarotto, founder Doig: “Iniziamo una serie di analisi verticali della digital leadership per industry. Il focus su uno specifico settore consente un’analisi approfondita di competitor e clienti ed è un prezioso strumento per pianificare azioni correttive ed espansive e verificarne l’andamento. Abbiamo selezionato le top company di ogni settore sulla base delle loro quote di mercato nel settore di riferimento” continua Massarotto “e abbiamo valutato la capacità di ognuna di generare visibilità, partecipazione e consenso online. i-Leader ci permette di farlo con una certa precisione, perché raccoglie i dati pubblici diffusi sui social network e sul web e li elabora in analisi.”

Con questa nuova ricerca i-Leader ha voluto muovere un passo avanti confrontando la leadership online con la reputazione delle aziende così come misurata da Reputation Institute, leader mondiale nella misurazione, gestione e protezione sulla reputazione aziendale. L’obiettivo: identificare non solo le potenzialità del digitale nel rafforzare il legame emotivo tra aziende e persone, ma dare delle indicazioni strategiche rispetto al posizionamento complessivo delle aziende che competono nella Reputation Economy e che si trovano ad affrontare le sfide legate alla multicanalità.

“Nel mare magnum di tweet e messaggi che attraversano la rete il tool i-Leader, focalizzato sulle singole industry, offre una decodifica chiara dello scenario competitivo digitale, identificando la posizione occupata dai singoli brand e la direzione verso cui stanno andando” precisa Salvatore Ippolito, Amministratore Delegato AGI.

Già sul podio a dicembre nella categoria Brand in Italia, Intesa Sanpaolo ha conquistato il primato in classifica nel settore Banking, seguita da UniCredit. Nel settore Telecomunicazioni le categorie analizzate sono state due: provider, con il primato di TIM, e produttori, in cui ha prevalso Apple.

Nell’era delle fake news e della multicanalità, la Reputazione non è solo un asset intangibile ma una vera e propria leva competitiva capace di influenzare le scelte di acquisto dei consumatori” spiega Stefano Cini, Managing Director di Reputation Institute. “Oggi la viralità da sola non basta. Essere un'azienda reputata oggi significa anche lavorare per essere un leader digitale sfruttando le potenzialità degli owned media e raccontare cosa c'è dietro l'azienda, il carattere dell'azienda, in termini di valori e corporate purpose."

Insieme a Doing, AGI e Reputation Institute, la ricerca ha visto anche il coinvolgimento di TalkWalker, piattaforma leader nel social media monitoring. Ma gli appuntamenti con i-Leader per il 2018 sono solo all’inizio. Nei prossimi mesi l’analisi della leadership digitale passerà in rassegna nuovi player, categorie e settori.

